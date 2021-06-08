شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة اليابانية تحصد المركز السادس محلياً والـ٣٤ إفريقيا في النشر الدولي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الدكتور أيمن محروس، الأستاذ بالجامعة المصرية اليابانية، على الترتيب رقم ٦ على مستوى جمهورية مصر العربية، ورقم ٣٤ على مستوى قارة أفريقيا، تبعاً لمؤشر النشر الدولى AD-INDEX.

وبحسب بيان للجامعة الثلاثاء، تتضمن أبحاث الفائز المنشورة أحدث النتائج المتعلقة بدراسة البيئة الفضائية والأشعة الكونية والتأثيرات على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية.

الجدير بالذكر، حصول ٣٢ أستاذ من الجامعة المصرية اليابانية على مراكز متقدمة في نفس المؤشر.