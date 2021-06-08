شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: وفد «منحة ناصر» في ضيافة الهيئة العربية للتصنيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفت اليوم الهيئة العربية للتصنيع بشباب 50 دولة من المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية ضمن فعاليات اليوم الثامن تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب» والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من ( 16-1) من يونيو الجارى 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وكان في شرف استقبال الوفود المشاركة الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب الوزارة حضور كلا من الدكتور ممدوح عبدالعزيز وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، والاستاذ رضا صالح مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية والاعلام، والاستاذه راندا البيطار مدير عام الادارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى، ولفيف من القادة ورؤساء الوفود لدول افريقية واسيويه وامريكا اللاتينية .

وبدأت الزيارة بكلمة ترحيبية للفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع للوفود المشاركة من ( أفريقيا- آسيا- أمريكا اللاتينية ) مؤكدا ان الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للتاهيل والتدريب والدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتحقيق التقدم للمجتمع، بالاضافة إلى تأكيده على دور وزارة الشباب والرياضة الواضح لخدمة الشباب فالشباب يعنى المستقبل، والقيادة السياسية في مصر مهتمه بتمكين الشباب، فهم الاقدر اليوم على استخدام تكنولوجيا العصر، مضيفا ان هذه المنحة والتى تحمل اسم الرئيس عبدالناصر والذى تولى رئاسة الجمهورية وعمره 36 سنة لذلك لابد ان يدرك الشباب بأدوات وآليات عصره، فالشباب اليوم معرض لتهديدات كبيرة من خلال افكار مغلوطة من وسائل التواصل الاجتماعى وهى اصبحت مؤثرة على الراى العام خاصة مع الشباب .

وأضاف «التراس» أننا يجب ان نثق في قادتنا والذين نعرفهم لكن من يروجون لافكار من خلال وسائل التواصل الاجتماعى فهم مجهولون، وفى الماضى كانت مصادر المعلومات لديهم من الاسرة أو المدرسة أو من الكتاب وكنا نتحرى الدقة فيما نقرأه، واليوم نتعرض لمعلومات كبيرة جدا من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومعظمها خاطئه أو مضلله أو تدخل في الحرب النفسية لذلك هدف الدورات التي تقدمها الدولة هو تطعيم الشباب وتحصينهم مما يتعرضوا اليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

واوضح «التراس» اننا سنتعرف على الهيئة العربية للتصنيع ومكوناتها، مؤكدا ان مصر اعدت اول مؤتمر للشباب على مستوى العالم وهى الان منفتحه على العالم ككل، مؤكدا ان الهيئة وضعت كل امكانياتها التعليمية والفنية والصناعية تحت امر كل الاشقاء الافارقه دون قيد أو شرط، وعن انجازات الهيئة فاضاف انها تشارك في كافة المشروعات القومية فهى الظهير الصناعى للدولة في كافة المجالات، معطيا خلفية تاريخية عن الهيئة ونشأتها، مختتما حديثه بان الهيئة تطبق المعايير العالمية في المحافظة على البيئة وتشارك في تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارة البيئة، ومصر تسعى اليوم للاقتصاد الاخضر واستخدامات الطاقة النظيفة ومصر الان بها اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، مشيرا ان الهيئة استطاعت انتاج جهاز تنفس صناعى مصرى التصنيع والانتاج وهذا ولاول مرة يتفوق على اكبر دولتين في انتاج اجهزة التنفس الصناعى وهذا من خلال شابين من مهندسى الهيئة .

وتم اخذ جولة بالمعرض والتعرف على ما تقدمه الهيئة وما تقوم الهيئة بتصنيعه من عربات الاطفاء والانقاذ، العربات المجهزة، والشركة العربية الامريكية للسيارات، مصنع سيماف، الشركة العربية البريطانية للمحركات، مشروعات السكك الحديدية، مصنع قادر للصناعات المتطورة، مصنع صقر للصناعات المتطورة، مصنع المحركات، مصنع الطائرات، مصنع صقر، مصنع حلوان للصناعات المتطورة، الشركة العربية الامريكية للسيارات، الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، مصانع الالكترونيات .

كما تم زيارة أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتى تهتم بالتدريب والتاهيل على الرقمنه والتحول الرقمى، والتحكم الذكى، والابتكار، والتشغيل الآلى، والمصنع الذكى تمهيدا للثورة الصناعية الرابعه رافعة شعار «ندرب من أجل المستقبل»، بالاضافة إلى رفع وعى المتدربين بالمسئولية واكسابهم عادات العمل الناجحة، علاوة على التحفيز على الفكر الابتكارى بما يؤهلهم للتعامل مع ثقافة التصنيع الذكى، وزيارة ورش العمل بالاكاديمية والتعرف على طرق عمل الاجهزة المختلفة، ومشاهدة معمل شركة سيمينز، ومعمل هاواوى، والمصنع الذكى .

وتم زيارة مصنع الالكترونيات وهو احد مصانع الهيئة والذى يقوم بصناعة كاميرات المراقبه وكاميرات التصوير الديجيتال، والتابلت، والشاشات التفاعلية، وشاشات lcd، led، والريسيفر، والاجهزة الكهربائية المختلفة، وتكنولوجيا الليد، وبوردات الكمبيوتر .