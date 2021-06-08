شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر الأزهرية» تناقش استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل حسن مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، الثلاثاء، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية وبحضور مدير إدارة الامتحانات وذلك للتأكد من جاهزية مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية لاستقبال الطلاب وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من أدوات تعقيم وتطهير اللجان؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع .

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الواردة بشأن نتائج امتحانات النقل والتى راعت ظروف الطلاب في ظل جائحة كورونا؛ وأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في امتحانات الشهادة الثانوية والالتزام باللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية وكيفية استلام صناديق الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة، وتأمين مراكز التوزيع، والحراسة، وكيفية التعامل مع أي ظروف طارئة .

كما شدد إلى ضرورة التنبيه على الحفاظ على المسافات الآمنة وإجراء المسح الحرارى للطلاب والتعقيم وارتداء الكمامات وارتداء معدات الوقاية الشخصية، وتعقيم مقرات اللجان قبل وبعد الامتحان بصفة يومية.