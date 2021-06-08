شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: فلسفة لائحة قانون المخلفات تقوم على التحول للاقتصاد الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ربط البيئة بالاقتصاد وإعطاء قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية، فشهد الاحتفال بيوم البيئة العالمى هذا العام في مصر تناول اكثر من وزير في الحكومة المصرية لموضوعات البيئة كالمشروعات الخضراء والحد من التلوث، مما يعكس التنسيق الواضح بين أعضاء الحكومة ووضع البيئة على أجندة الأولويات، مطالبةأعضاء المجلس بمزيد من الدعم والتعاون للخروج بالقانون الجديد البيئة يقوم على فكر الاقتصاد الأخضر.

وشددت «فؤاد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على ضرورة غلق المقالب العشوائية وهو أمر حتمي بحكم القانون ولكن يتطلب غلقها الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات والتي يتم العمل بها حاليا، حيث انتهت وزارة التنمية المحلية من إنشاء ٢١ مدفن ضمن المرحلة الأولى للمنظومة ونستهدف إنشاء ٩٢ مدفن على مستوى الجمهورية، موضحًا اتخاذ الحكومة عدد من الخطوات في تنفيذ المنظومة والتي ستشعر المواطن بتغير ملحوظ في مستوى النظافة.

وأضافت الوزيرة أيضا أن وزارة البيئة تعمل على أحكام الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من مصادر التلوث، حيث يتم ربط الشركات على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية لمراقبة الانبعاثات، والزام الشركات بتركيب حساسات لمراقبة الصرف الصناعي الناتج عنها، ويتم التواصل الفوري مع الشركات في حال ملاحظة أي حيود ومطالبتهم بتقديم خطط للاصحاح البيئي.

وفيما يخص المصارف، قامت وزارة البيئة بحصر محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والزام المحطات غير المطابقة للاشتراطات البيئية باعداد خطط اصحاح بيئي، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم إقامة أي محطة صرف صحي جديدة دون دراسة تقييم تأثير بيئي.