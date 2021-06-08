شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يُسلّم السيارات لأول دفعة من «المبادرة الرئاسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الثلاثاء، الدفعة الأولى من أبناء السويس لقيمة الحافزالأخضر(10%) المقدم من الدولة للمستفيدين من المبادرة تمهيداً لاستلامهم سيارتهم الجديدة بحضور خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقدم المحافظ التهنئة للمستفيدين من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن هذه المبادرة تستفيد المواطن في الحصول على سيارة جديدة بأسعار معقولة وبتسهيلات كبيرة، بالاضافة إلى انها تعمل بطاقة نظيفة تحافظ على الشكل الجمالى والبيئى للسويس وتوفرعلى المواطنين استهلاك الوقود، كما أبناء السويس المستحقين للحافز الاخضر الشكر الرئيس على المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات القديم بسيارات جديدة بدلا منها .

وأكد المحافظ على السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مدير عام المواقف ومدير المرور لتقديم كافة التسهيلات والاجراءات للتيسير على المواطنين في إنهاء اجراءاتهم للحصول على سياراتهم الجديدة مؤكداً أن هناك 600 مواطن تقدم للجنة الاشراف على المواقف لتخريد سياراتهم واستبدالها بالجديدة .

و كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع مع رؤساء الاحياء ومديرى البنوك العاملة على أرض السويس لتقديم تسهيلات للمواطنين للحصول على تسهيلات لاستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة.

حضر اللقاء كلا من اللواء عبدالعظيم محمد مدير عام مشروع المواقف والعميد عمرو انور مدير المرور والقيادات التنفيذية وممثلي المديرية المالية والجهات المعنية ومستحقي الحافز الأخضر من ابناء السويس.