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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021، اليوم الثلاثاء في مادة العلوم، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، جولة شملت بعض لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية، واستهل جولته التفقدية بمتابعة لجنة ابن أنس الرسمية لغات بإدارة وسط واطمأن من الطلاب والطالبات على مستوى الامتحان، كما تابع لجنة طه حسين الإعدادية بنات بإدارة وسط.

ونفى وكيل الوزارة، ورود أية شكاوى من مستوى امتحان العلوم سواء خلال متابعة مدير المديرية أو من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية، مشدداً على مستوى نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجنة يوميًّـا، مؤكدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

تأتي زيارة مدير المديرية، في إطار التأكد من عدم وجود أية معوقات للطلاب والمراقبين، ومتابعة خَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًـا بدلا من (20) طالبًـا وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري، والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، والتأكيد على نشر جدول الامتحان في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

وشدَّد «سعد»، على الالتزام بتعليمات خروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وكذلك تنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، ومن المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 .

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)

طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان مادة العلوم .. و"عمليات التعليم": لم نتلق شكاوى (صور)