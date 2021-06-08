شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة غزل المحلة .. ويتفقد مركز التدريب بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واستهل وزير قطاع لأعمال، زيارة الشركة، بتفقد مركز تدريب العاملين، وذلك بعد الانتهاء من تطويره، وتركيب الماكينات لتدريب العاملين على المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.