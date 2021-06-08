شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء مصر الوسطي»: مستعدين لتوصيل التيار لجميع المصانع والمناطق الاستثمارية فورا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن الشركة لا تألو جهدا في توصيل التغذيه الكهربائيه للعملاء بالمحافظات نطاق عملها في محافظات الفيوم – بنى سويف- المنيا – اسيوط – الوادى الجديد.

وأضاف شمعة ردا على ما تم نشره موقع «المصرى اليوم» تحت عنوان ( صناعه النواب تناقش توقف 100 مصنع بالمنيا لعدم وجود جهد كهرباء كافى) منفذ بالمنطقه الصناعيه بمحافظة المنيا عدد (2) موزع جهد 22 ك.ف حيث تم اطلاق التيار بالموزع رقم (1) بتاريخ 25/3/1998 كما تم اطلاق التيار الكهربائى بالموزع رقم (2) بتاريخ 17/11/2011 .

وأشار شمعة إلى أنه يتم تغذية الموزعين من محطة محولات المنطقه الصناعيه جهد 66/22 ك.ف والتى تتضمن عدد (2) محول قدرة 25 م.ف.أ باجمالى قدره 50 م.ف.أ، ويبلغ نسبة تحميل المحطه 50% وعليه يمكنها استيعاب المزيد من الاحمال .

وأوضح أنه نظرا للتوسعات بالمنطقه الصناعيه وتسليم اراضى جديده للمستثمرين تم بناء اكثر من 100 مصنع يرغب في توصيل التيار الكهربائى مع عدم وجود شبكة كهرباء جديده لهذه المصانع، وعليه تم عمل دراسه لانشاء شبكة جهد متوسط 22 ك.ف بالمنطقه الصناعيه لاستيعاب الاحمال الجديده والمستقبليه حيث شملت الدراسه ضرورة تركيب عدد (20) كشك بالمحول قدرة 500 ك.ف.أ وعدد ( 6) كشك بالمحول قدرة 1000 ك.ف.أ باجمالى قدرة 16 م.ف.أ .

ولفت شمعة انه تم اعداد مقايسه لزوم تدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقه الصناعيه وبلغت حوالى (37) مليون جنيه طبقاً للمقايسه بتاريخ 26/9/2019 وتم تسليم المطالبه للمنطقه الصناعيه وفى حالة قيام جهاز المنطقه الصناعيه بتدبير التمويل المالى أو الارتباط سيتم تنفيذ المقايسه فوراً وحل مشاكل المستثمرين بالمنطقه .