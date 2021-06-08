شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تُصدر بيانا حول كيفية تعاملها مع الحمير النافقة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم رفع الحمير النافقة بمصرف زنارة بالمنوفية ودفنها بعد تجهيز وتوفير جميع إجراءات الدفن الآمن لها صحيا «وبيئيا» باستخدام الجير الحي.

جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بالأمس حول العثور على عدد كبير من الحمير ملقاة بمصرف بالمنوفية بين قريتي بابل وكفر العرب التابعتين لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه فور ورود المعلومات تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بطنطا بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والوحدة المحلية لقرية بابل وإدارة الطب البيطري بمدينة تلا حيث تبين ان المصرف المشار اليه هو مصرف زنارة بمحافظة المنوفيه وقد تم معاينة الموقع المذكور على الطبيعة وتبين وجود عدد (13) حمار نافق وقد تم رفع الحمير النافقة من المصرف باستخدام حفار تابع لري المنوفية بالإضافة إلى لودر تابع للوحدة المحلية.

علما بأن دور وزارة البيئة يتمثل في التخلص الآمن والسليم من ما تبقى من الحيوانات النافقة بان تتم عمليات الدفن داخل حفر يتم تغطيتها بالجير الحى اولا ثم وضع الحيوانات النافقة على ان يضاف بعد ذلك طبقة أخرى من الجير الحى ثم التغطية بالاتربة ليتبع ذلك استخدام معدات ثقيلة في عمليات التغطية النهائية للتاكد ان عملية التحلل تتم داخل الجير الحى.

و شددت وزيرة البيئة على ضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لتنسيق الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها الجهة المسئولة عن حماية ومتابعة الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية داخل جمهورية مصر العربية مع التعاون فيما يخص تطبيق قانون البيئة.