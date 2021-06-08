شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع مقابلات المتقدمين للمدرسة اليابانية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء مقابلات المتقدمين للدراسة في المدرسة اليابانية الجديدة بالعريش للعام الدراسى الجديد 2021 / 2022، في مدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات بالعريش.. حيث التقى مع محمد عبدالله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وإياد السيد عبدالحفيظ مدير إدارة المدارس اليابانية وفريق العمل المنتدب من الوزارة وأمل عبدالحميد مدير مدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات، وشدد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية أثناء المقابلة لكل من: الأب والأم والطفل.

وناقش وكيل الوزارة مع رئيس لجنة المقابلات الخاصة باختبارات المتقدمين للمدرسة.. موضحا أهداف منظومة التعليم بالمدرسة اليابانية والتى تعمل على إعداد جيل مكتشف ومبتكر ومبدع ومتميز علميا وخلقيا بتنمية مهارية تتناسب مع تكنولوجيا التعليم الحديث، ومحبا لوطنه في ظل مشاركة مجتمعية فعالة.. مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب باستمرار مع اكتشاف وتنمية المهارات والطلاب الموهوبين.

كما قام وكيل الوزارة بالتنسيق مع لجنة المقابلات الشخصية بمعاينة المدرسة اليابانية والإطمئنان على المبنى قبل الإفتتاح، والتقى مع عدد من المتقدمين للمدرسة وأولياء أمورهم.. مؤكدا على أهمية انشاء مدرسة يابانية في المحافظة أسوة بباقى المحافظات.

ويذكر أن المقابلات تتم عن طريق لجنة مشكلة من وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم وتشمل المتقدمين وأولياء أمورهم من الأب والأم، وتجرى للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.. وفقا لشروط القبول في المدرسة.

ومما يذكر أنه تم وضع حجر الأساس للمدرسة التكنولوجىة المصرية اليابانية بالعريش في أكتوبر الماضى كنموذج متميز من التعليم يضاف إلى محافظة شمال سيناء للتوسع في المدارس التجريبية وتلبية احتياجات أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بها.

ويذكر أيضا أن المدرسة اليابانية على مساحة ١١.٢ ألف مترا مربعا وبتكلفة تقدر بنحو ١٦ مليون جنيها، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصلا تعليميا وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل.