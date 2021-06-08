شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية يشتكون من صعوبة امتحان مادة الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكي طلاب الشهادة الإعدادية من صعوبة امتحان مادة الهندسة، حيث أكد عدد من الطلبة على أن أسئلة الامتحان صعبة وتراكمية وفي مستوي الطالب فوق الممتاز، والوقت المخصص للإجابة غير كافي وتحتاج لوقت أطول.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء قد بدأت اعتبارا من يوم السبت الماضى وتستمر حتى الخميس المقبل ولمدة 6 أيام متتالية حسب الجدول المعلن، ويؤديها عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.