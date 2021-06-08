شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عضوا بالنواب يطالبون رئيس الحكومة بتعديل 4 اشتراطات للبناء.. تعرف عليها " والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 12 عضو بمجلس النواب، من أبناء محافظة المنيا، بطلب لرئيس مجلس الوزراء، يتضمن ضرورة تعديل 4 بنود، باشتراطات البناء، منها البناء بنسبة 100%، وإلغاء عرض الواجهة من الاشتراطات، والسماح بالارتفاعات حتى 7 طوابق، والسماح بالتجاري في الترخيص.

وقد تضمن الطلب الذي تقدم به كلا من رياض عبدالستار، وعلي بدوي، وتوحيد تامر، وإيهاب رمزي، ومريم عزت الكافوري، ومجدي ملك، إيهاب عبدالعظيم، سعودي عبدالرحمن، وحسام ابو زيد، ومحمد نشأت العمدة، ومحمد عبدالحكيم أبوزيد. ضرورة الموافقة على تلك المطالب، لكونها مقدمة من ممثلي الشعب المنياوي، ومراعاة البعد الاجتماعي، والاقتصادي، لأبناء المحافظة، في ظل الظروف الراهنة.

كما تقدم النواب بطلبات مماثلة، لوزيري التنمية المحلية، والإسكان، وأيضا لمحافظ المنيا.