شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر توزيع درجات «إنجليزي الإعدادية» على الأسئلة الأكثر حلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنة لفحص ودراسة الشكاوى المقدمة بشأن إمتحان اللغة الإنجليزية لشهادة طلاب المرحلة الإعدادية لهذا العام، وانتهت اللجنة إلى، تصحيح عينة عشوائية من ورقة الإجابة بنسبة 10%من كل إدارة تعليمية ،و إعادة توزيع درجات نموذج الإجابة على الأسئلة الأكثر حلا من الطلاب بما يحقق مصلحة الطالب أولاً وبما يتوافق مع الفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم البعض.

حيث أصدر محافظ المنوفية أمس عقب أداء الإمتحان تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بتشكيل لجنة للدراسة وإيجاد حلول لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بما يحقق مصلحتهم.

حيث صرح أحمدسويد مدير مديرة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية كلاً من موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية وموجهي أوائل اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية.

تولت اللجنة فحص ودراسة ورقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات القياسية طبقا ً للتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن، وكذا دراسة الشكوى المقدمة وإيجاد حلول لها بما يتفق مع القانون ومصلحة الطلاب .

وقد أكد «سويد» بأن اللجنة بدأت أعمالها عقب الإنتهاء من أداء الإمتحان، مشيرا إلى انه تم مناقشة تطبيق هذا الإجراء على جميع مواد الإمتحانات للشهادة الإعدادية لهذا العام بما يتفق مع مصلحة الطلاب

جدير بالذكر أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين حضروا اختبار الدور الأول في مادة اللغة الانجليزية أمس الإثنين وصلت 99.61% من إجمالي عدد الطلاب.