شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً.. «الأسقفية» تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر والقرن الافريقى، مطرانها المصرى الثالث الدكتور منير حنا أنيس، في حفل كبير مساء أمس بمقر كاتدرائية جميع القديسين، بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاما مطرانا للكنيسة و21 عاما أخرى في خدمة مستشفى منوف الأسقفى، حيث تولى رئاسة الكنيسة في عام 2000.

وأقامت الكنيسة حفل تكريم للمطران المصري الثالث في تاريخها والاجنبى السابع، حيث يتولى بدلاً منه المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت الأسقفية باعتباره المصرى الرابع والاجنبى الثامن.

وبدأ الاحتفال بدق الأجراس لتعلن بدء صلوات خدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة وزوجته على خدمتهما الطويلة بالكنيسة والتي استمرت نحو 21 عاما في موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى، وتلاه موكب المطران منير، في الدخول ليعلن بدء الصلوات، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

وعرضت الكنيسة خلال الحفل لمحات عن حياة المطران منير حنا وخدمته في الكنيسة ودوره الاجتماعي والثقافي والديني عبر الأنشطة المتعددة التي قدمتها الكنيسة الأسقفية طوال فترة رئاسته لها.

وقدم الدكتور سامي فوزي مطران الكنيسة الأسقفية المنتخب، الشكر للمطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية على خدمته الطويلة في الكنيسة مؤكدًا إنه تاجر يستثمر في اللآلئ الحسنة ويغامر بحياته من أجل ذلك ويستخدم المعرفة والمهارة التي تجعله يتقدم على الأخرين لأن المعرفة الحقيقية هي معرفة المسيح .

وأضاف المطران سامي في كلمته بحفل التكريم نحن نحتفل بخدمة المطران منير نتأمل في مثل التاجر الذي يطلب لالئ حسنة، فهو تاجر لديه هدف نبيل يستخدم عقله وقلبه وطاقته مشغولين بإرشاد الله، واستكمل: المطران منير كان يبحث ويجتهد ويخطط ويقضي عمل شاق ومضني وكان أمامه هدفًا محددًا متسائلًاً: ما هو هدف حياتك؟ مؤكدًا إن المطران منير كرس حياته للخدمة فهو يعمل حاليًا على تأسيس مركز حوار مسيحي إسلامي لتعميق الحوار وربما يحدثك المطران منير عن الخدمة الروحية والاجتماعية فهو هدفه محدد وثمين .

وشدد المطران سامي على أن الهدف العظيم في الحياة لابد أن يكون عظيمًا لأجل الله لكي تكون الحياة شهادة حقيقية للمسيح مؤكدًا إن المطران منير كان لديه استعداد للذهاب إلى آخر الدنيا لكي يحقق هدفه رغم المشاكل والصعاب ويعرف الجوهرة الحقيقية من المزيفة .

وأوضح أن هذا التاجر لم يكن يتوقع إن يجد جوهرة واحدة تغنيه عن كل العالم فالمطران منير عاش حسب ملكوت الله وكان يعيش في النور بوضوح للآخرين، معتبرا أن رئيس الأساقفة منير حنا باع كل ما يملك العلم والطب والشهرة والمال لكي يتاجر في لؤلؤة واحدة وهي ملكوت الله .

ثم توالت الكلمات والتى بدأها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي قال إن المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صديق عزيز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويشارك في جميع مناسباتنا وبالطبع في مجلس الكنائس المصري.

وأضاف البابا تواضروس في فيديو مُسجل قدمه خصيصا في خدمة التكريم، التقينا في مناسبات عديدة سواء في البيت البطريركي بالعباسية أو في كنيسة جميع القديسين والحقيقة هي إننا نرى في محبته الكبيرة وخدمته المتفانية والجهد والاهتمام ليس فقط بالكنيسة ولكن بالبلد أيضًا، هذه هي الحقيقة أن ما قدمته هو صورة نقية جيدة.

ووجه البابا تواضروس كلمة للمطران منير قائلاً: ستكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح مضيفًا: نتذكرك بكل خير ونشكرك على كل ما قدمته من جهد وخدمة بمحبة نقية للمسيح والكنيسة المقدسة.

وقدم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الشكر للمطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية على خدمته الطويلة للطائفة مؤكدًا إن دفاعه عن طائفته كان دائمًا محل تقدير، وأضاف خلال حفل التكريم، رأيتك في ظروف بالغة التعقيد وشديدة الحساسية ووجدتك أنت أنت عندما تتحدث عن القدس بشجاعة واستنارة ومحبة للجميع.

وقال «الفقي»: حرصت الحضور لأحيي صديقا عزيزا وأرحب بك دائمًا في مكتبة الإسكندرية دائمًا أنت وأبناء طائفتك

فيما قدم الشيخ محمد أبوزيد الأمير كلمة شيخ الأزهر مؤكدًا على الخدمة الكبيرة التي قدمها المطران منير للكنيسة وللمجتمع من خلال مشروعاته المتعددة مثل معًا من أجل مصر بالإضافة إلى حرصه على الحوار مع الأزهر وباقي المؤسسات الدينية

وبدروه أعرب المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، عن شكره لله الذي قاده طوال سنوات الخدمة فسار فوق الأمواج وصعد الجبال رغم متاعب وتحديات الخدمة، وقدم المطران خلال حفل تكريمه، شكره لزوجته نانسي مرقس التي شاركته سنوات الخدمة الكنسية وأبنائه شادي ورامز مضيفًا: لولا وجودها ما اكملت الطريق.

وأشار المطران في كلمته إلى الجهد الكبير الذي بذله المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية الذي ساهم في استعادة المدرسة الأسقفية،مشيداً بخدمة المطران سامي فوزي المطران الجديد المنتخب، مؤكدًا إنه ابن الكنيسة وسوف يقودها لمستقبل مشرق بفضل تفانيه ومحبته.

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)

بعد خدمة كهنوتية دامت 21 عاماً .. "الأسقفية" تودع مطرانها المصرى الثالث بحفل تكريم .. و"حنا": الله قادنى لأسير فوق الأمواج و اصعد الجبال (صور)