شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات دور مؤتمر الجامعات العربية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية في فعاليات مؤتمر الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، الذي عقد بالأمس ونظمته الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية «أون لاين».

أوضح مبارك أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور الخاصة بالتحديات التي واجهتها الجامعات العربية منذ بداية جائحة كورونا، وكيف تعاملت معها الجامعات العربية، واستعراض رؤية شاملة للدور المستقبلي المتوقع للمؤسسات الأكاديمية في مواجهة مختلف الأزمات.

وخلال فعاليات الجلسة النقاشية استعرض المشاركون في المؤتمر الإجراءات التي تم اتخذها في مواجهة جائحة كورونا، والتي غيرت طرق التدريس وإجراء البحوث العلمية، والانتقال إلى منصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى التعليم الهجين.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز العلمي بالمجالات المتعلقة بجائحة كورونا، لتشجيع الجامعات العربية على عمل أبحاث علمية متميزة لخدمة المجتمع وحل مختلف المشاكل التي تواجهه.