شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بإزالة مباني مخالفة على الطريق الدئري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية مفاجئة على الطريق الدائري بعزبة عريوط بمحازاة مصرف إسكندر في نطاق حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن المحافظ شهد إزالة 3 حالات عبارة عن أسوار وبوابات معدنية بمساحة 4500 م2، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

وشدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.