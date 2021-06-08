شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتابع جاهزية قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، جاهزية الحجاج بالمدينة وذلك استعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها على المدينة قريبًا.

وقامت «المغربي» يرافقها اللواء ياسر عبدالفتاح، مدير ميناء سفاجا البحري، بجولة تفقدية داخل قرية الحجاج، للاطمئنان على الإجراءات التأمينية وأيضًا الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت رئيس المدينة في بيان، الثلاثاء، أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجه بتجهيز القرية لاستقبال الأفواج، بعد قرار عودة السياحة الروسية واستئناف حركة الطيران بين المطارات الروسية والمصرية وتفقدت المغربي حالة الغرف والحمامات وصالات الاستقبال، كما اطمئنت على الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة داخل القرية ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه تم البدء في تلقيح العاملين بالقطاع السياحي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التلقيح يسير بوتيرة سريعة، حيث أن الأمر يوفر حماية للعاملين ورسالة اطمئنان لجميع الوافدين.

وذكرت رئيس المدينة أن الاستعدادات تتم من حيث تدريب العاملين وتأهيلهم وإعطائهم دورات متخصصة في كيفية التعامل في ظل الجائحة والالتزام بالضوابط الموضوعة، مضيفةً أن اللجان تتابع تلك الضوابط أولًا بأول وتتعامل مع أي مخالفة للإجراءات طبقًا للقانون.

رئيس سفاجا تتابع جاهزية قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية

رئيس سفاجا تتابع جاهزية قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية

رئيس سفاجا تتابع جاهزية قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية

رئيس سفاجا تتابع جاهزية قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية

رئيس سفاجا تتابع جاهزية قرية الحجاج لاستقبال الأفواج السياحية