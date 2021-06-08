شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١.٢٥ طن سماد زراعي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، تمكنت حملة تموينية وتفتيشية من إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة قطاع تموين شرق الشرقية، والدكتورة سحر لطفي، رئيسة مركز ومدينة ههيا، من ضبط سيارة ربع نقل متجهة إلى الزقازيق أمام قرية العواسجة، محملة بعدد 25 شيكارة سماد يوريا مكورة خاصة بوزارة الزراعة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها طن و٢٥٠ كيلو محظور تداولها قبل بيعها في السوق السوداء.

تم تحرير المحضر رقم 768 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، والتحفظ على المضبوطات في أحد المخازن على ذمة المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.