شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. إجراء قرعة علنية لسكن بديل العشوائيات في مدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدي المغربي، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية بمقر مركز الشباب ، على مساكن "بديل العشوائيات" لمستحقي المرحلة الثانية من أهالي منطقة زرزارة .

وأشارت رئيس المدينة، إلى مراعاة الحالة الاجتماعية في تحديد قيمة الوحدات، وعمل بحوث اجتماعية للأسر، حيث تم رفع مذكرة للمحافظ لتخفيض قيمة المقدمات الأولية من أصل سعر الوحدات؛ تخفيفا عن كاهل المستحقين؛ تمهيدا لسرعة التسكين في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المغربي انه تم فتح باب التوريد عن قيمة الوحدة، مؤكدة علي حضور جميع الذين وقع عليهم قرارات التخصيص (ملاك)، حضروا القرعة، وهم من سكان منطقة زرزارة.