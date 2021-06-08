شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة بني سويف يحيل 5 عاملين بمستشفى عزل الحميات للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إحالة 5 من العاملين في الفرق الطبية من «العمال وأفراد الأمن» بمستشفى عزل الحميات بمدينة بنى سويف إلى الشؤون القانونية لعدم إلتزامهم بإرتداء الواقيات الشخصية اثناء جولة تفقدية داخل مستشفى عزل الحميات لمتابعة مرضى «كورونا».

واستجاب وكيل وزارة الصحة لمواطن اثناء قيامه بالغسيل الكلوى بمستشفى الواسطى المركزى اثناء تفقده قسم الغسيل الكلوى واستغاث المواطن قائلا لوكيل وزارة الصحة «انا كل سبت واثنين واربعاء اذهب لمستشفى الواسطى المركزى لاجراء الغسيل الكلوى وان صرف العلاج الخاص بى يتم يوم الخميس وأنا أكون ملزم ان اذهب إلى المستشفى مرة أخرى ويوم رابع ولا استطيع الذهاب فنفسى احصل على العلاج في أي يوم اثناء عملية الغسيل الكلوى».

وعلى الفور، كلف وكيل وزارة الصحة، مدير مستشفى الواسطى المركزى، بأن يتم صرف العلاج للمرضى في الأوقات التي تناسبهم، وقال لمدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة: «ليس من الضرورى تجميع تذاكر صرف الادوية في يوم الخميس وانما يتم اعطائها للمرضى في الاوقات التي يرغبون فيها وخاصة اصحاب الامراض المزمنة».

كما طلب وكيل وزارة الصحة من مدير مستشفى الواسطى المركزى بسرعة التوجه إلى الادارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لعمل مقايسة لصيانة التوصيلات الكهربائية بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والانتهاء منها فورا.

وتفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قسم العزل بمستشفى الواسطى المركزي لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا، للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه من وزارة الصحة لكل مريض وفقًا لحالته وطبقًا لتعليمات اللجنة العلمية.

وأكد «يوسف» على الالتزام التام بإعطاء جرعات الأدوية وفقًا لمواعيدها المتفق عليها لحين تمام شفاء المريض، وضرورة تواجد كل الأدوية اللازمة طبقاً للبروتوكول والمستلزمات الطبية، وحسن المعاملة وتناول الأدوية والإشراف على الوجبات المقدمة للمرضى.

وأضاف أنه يجب على أهالي المحافظة اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والغسيل المتكرر للأيدي وعدم التواجد في تجمعات للحفاظ على صحتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا.