شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 7400 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (7400) طن بضائع و(362) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1600) طن بضائع و(118) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (5800) طن بضائع و(244) شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى محبة ، دليلة ، الحرية2، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى محبة ، دليلة ، الحرية2 كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وبابل وغادرت السفينة سينا.