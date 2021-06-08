شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشلاتين يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، الثلاثاء، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة- دفعة الشهيد أحمد منسي»، حيث تم استعراض البرنامج التدريبي الميداني المُعد لهم، والذي يمكنهم من التعرف على دولاب العمل بالمدينة والتعريف للمشروعات التي تنفذها المدينة في فترة تواجدهم لمدة أسبوع.

وعرض رئيس المدينة أهم القوانين الخاصة بالعمل بالإدارة المحلية لبعض العمليات المنفذة للمشروعات وكيفية التنفيذ والمتابعة والرقابة، كما تطرق إلى تطوير منظومة العمل من خلال تنمية مهارات الموظف بالممارسة والتدريب، لأداء خدمة ذات جودة عالية للمواطن.

وأكد رئيس مدينة الشلاتين في بيان له، الثلاثاء، أنه تم رفع كفاءة العمل من خلال تنمية الموارد البشرية وتنفيذ القوانين، ووجه باتخاذ اللازم لتسهيل عمل فريق التدريب وتقديم أقصى استفادة لهم خلال فترة تواجدهم.