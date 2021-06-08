شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طرق: مصر أنفقت تريليون و100 مليار جنيه على قطاع النقل في 7 سنوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس، الثلاثاء، إن قطاع النقل شهد طفرات متلاحقة في السنوات السبع الأخيرة.

وتابع «مهدي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التطوير شمل كل قطاعات النقل، مثل البري والنهري والسكة الحديد والبحري.

ولفت إلى أن هناك تطويرًا جذريًا وحلاً متكاملا لمشاكل النقل منذ العام 2014، حيث قبل هذا التاريخ ما كان يتم تقديم مسكنات لكل المشكلات كي يبقى الحال على ما هو عليه.

وأكد أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس أنه تم إضافة 7 آلاف كيلو من الطرق الحرة والسريعة بما عليها من كباري وأنفاق منذ العام 2014، والتي دعمت مشروعات التنمية المستدامة في كل صورها، موضحًا أن إنشاء الطرق دعم قطاعات الصناعة والزراعة وأسهم في عمل مشروعات توسع زراعي مثل الدلتا الجديدة إلى جانب إنشاء مجمعات ومدن صناعية، بالإضافة إلى إنشاء 32 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

واختتم حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية أنفقت على قطاع النقل تريليون و100 مليار جنيه منذ العام 2014.