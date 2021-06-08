شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 22 طالباً بـ«آداب الإسكندرية» للتأديب بسبب الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ضبط 22 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021، حتى اليوم الثلاثاء.

وقال «خميس»– في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح أن الامتحانات بدأت بالكلية يوم الجمعة الماضى وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل بالتخلفات، مشيرا إلى أنه يجرى إجراء الامتحانات وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقا مع خطة الدولة والجامعة في مواجهة والحد من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التأكيد على مسافة الأمان بين الطلبة بارتداء الكمامات للطلاب والمراقبين.

وأوضح «العميد»، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر.

بدوره، أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة، والتى تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على العملية الإمتحانية، بارتداء الكمامة الطبية،، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة، وتخصيص لجنة للعزل الصحي بكل كلية، فضلا عن تخصيص غرف عمليات خاصة بالكليات للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الامتحانات ،وتحديد علامات على بوابات الجامعة يراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمباني ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وذلك تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكليات.

وأشار إلى أن سعة اللجان بالكليات انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، مشيرا أنه تم التأكيد على جميع الكليات، بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، موضحاً أنه تم تركيب بوابات تعقيم في البوابات الرئيسية للجامعة لتعقيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل السماح لهم بدخول الجامعة، وسيتم منع دخول أي طالب للامتحانات دون ارتداء الكمامة الطبية، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقاً لما يقرره اللجنة الطبية، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة.

يشار إلى أن الامتحانات بدأت ببعض كليات جامعة الإسكندرية منذ الجمعة الماضى.

احالة 22 طالباً بـ"آداب الاسكندرية" للتأديب بسبب الغش

احالة 22 طالباً بـ"آداب الاسكندرية" للتأديب بسبب الغش

احالة 22 طالباً بـ"آداب الاسكندرية" للتأديب بسبب الغش