الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر ذي القعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية، مساء بعد غد الخميس 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بعد صلاة المغرب، بعد غد الخميس.

وأكدت دار الإفتاء في وقت سابق ، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي

وكشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريا الموافق 10 يونيو.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب شمس بـ5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق في كوالالمبور بماليزيا.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9 - 12 دقيقة).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (5 - 17 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1442 هجريا فلكيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021.