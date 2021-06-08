الصحة: كريم سلام مديرًا للغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور كريم سلام، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، للقيام بأعمال مدير الغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتداخلات الحرجة، والمنسق العام للمشروع.

ونص القرار الذي حمل رقم 278 لسنة 2021، على تكليف "سلام" لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

وسبق أن عمل سلام مديرا لمستشفى المنيرة بالقاهرة، كما شغل عدة مناصب إدارية، وصدرت له قرارات سابقة كمدير لمستشفى الإسماعيلية النموذجي، والزهور النموذجي ببورسعيد، ومستشفيات رأس سدر وابورديس بسيناء، ثم عمل بهيئة الإسعاف، كما شغل منصب نائب المدير العام للطوارئ والرعايات بمعهد ناصر.