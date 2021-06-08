الداخلية تعلن ضبط المتهمين بواقعة ثأر "أبو حزام" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة الثأر بقرية أبو حزام بمحافظة قنا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 10 أشخاص.

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين، وما تبين من قيام أحد الأشخاص ينتمي لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص ينتمي للعائلة الأخرى لخلاف بينهما على مبلغ مالي مما أدى إلى وفاته، إثر ذلك قام أهلية المتوفى بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين 4 أشخاص (مرتكب الحادث الأول " له معلومات جنائية " وبحوزته 2 بندقية آلية – 3 أشخاص مرتكبي الحادث الثانى " لإثنين منهم معلومات جنائية " وبحوزتهم 3 بنادق آلية).

وقد تم استهداف القرية محل الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.

أسفرت عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري ( 14 بندقية آلية، 3بنادق خرطوش ،7 فرد محلي) بحوزة 24 متهم ( لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فـي قضايا " قتل وإطلاق أعيرة نارية ") .