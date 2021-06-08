ضبط صاحب مخبز استولى على 100 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك مخبز بلدي بالجيزة؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم.

التحريات أشارت إلى أن المشكو في حقه استولى على 100 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب بمنظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم لبيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.