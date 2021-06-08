تشكل خطرا على الصحة العامة.. ضبط 1.2 طن أسماك بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت إدارة مباحث التموين حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫24 طن "جمبرى – أسماك " غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.

مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص الجيزة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.