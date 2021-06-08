قتيل ومصابان بسكين فلاح.. ليلة الدم والرعب في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات مقتل فلاح على يد شقيقه الأصغر، وإصابة الأم وشقيقهما الثالث بمركز الصف، جنوب المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى نشوب مشاجرة بين "نادي سيد" 55 سنة، فلاح مقيم قرية طرخان، وشقيقه "محمد" 35 سنة، فلاح؛ بسبب خلاف على الميراث.

حسب تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة شرق الجيزة، اعتدى "محمد" على شقيقه الأكبر بسكين وشرع في قتل والدته وشقيقهما الثالث.

جرى نقل الخمسيني إلى مستشفى التبين بالقاهرة في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما خضعت الأم لتدخل جراحي وتلقى نجلها المصاب العلاج اللازم.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها بمسرح الجريمة، وتكثف من جهودها بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف؛ لضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.