ميراث الدم.. شاب يقتل أخيه ويصيب والدته وشقيقه الثالث بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياة شقيقه وشرع في قتل والدته وشقيقه الثاني بمركز الصف جنوب الجيزة، بسبب خلاف على الميراث.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية طرخان.

ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بانتقال قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق.

التحريات الأولية للمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم "35 سنة" وشقيقه الأكبر مساء أمس الاثنين؛ بسبب خلاف على الميراث، تطورت إلى مشاجرة.

استل المتهم سكينا واعتدى على شقيقه محدثا إصابته التي أودت بحياته، ولدى محاولة الأم وشقيقهما الثالث التدخل شرع المتهم في قتلهما ولاذ بعدها بالفرار.

وخضعت الأم إلى تدخل جراحي وتلقى ابنها المصاب العلاج اللازم فيما تم إيداع جثة المجني عليه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف قوات الشرطة جهودها بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة لضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.