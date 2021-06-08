شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم 341 ألف طن قمح من المزارعين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، تسلم 341207 ألف طن، و657 كيلوجرام قمح محلي من المزارعين، منذ بدء تسلم المحصول في 15 ابريل الماضي، مؤكدا استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.

قال «يوسف» إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المزروعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.