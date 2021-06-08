شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: قطاع الزراعة يحظى باهتمام القيادة السياسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن قطاع الزراعة في المحافظة، يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا وهو عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتم زراعة 4500 فدان بنجر، ضمن مشروع 20 ألف فدان كمرحلة أولى، بالإضافة إلى زراعة 600 فدان قمح.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ مع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، الثلاثاء، عددًا من المحاور المتعلقة بخطة التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، بحضور المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، كما بحث موقف الزراعات التعاقدية الموسمية، مثل فول الصويا وعباد الشمس والسمسم، حيث يجري زراعة 50 ألف فدان منها هذا العام بزيادة قدرها 20 الف فدان عن العام الماضي.

كما بحث أيضا خطة تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية وخاصة بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتأهيلهم ورفع قدراتهم لتسويق الحاصلات الزراعية البستانية، وعمل روابط تسويقية لتحقيق أقصى ربحية عند بيع المنتجات.