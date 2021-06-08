شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «التعليم العالي» و«الاتصالات» لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديو كونفرانس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الزقازيق بحضور د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل حرم جامعة الزقازيق لتنمية مهارات طلبة وخريجى الجامعة، والشباب من محافظة الشرقية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

وفى كلمته، أشاد د. عبدالغفار بجهود التعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف استكمال تنفيذ مراكز جديدة بكل الجامعات المصرية في كافة المحافظات لمساعدتها في تعظيم دورها في تأهيل الطلاب على التكنولوجيا الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، ومحو الأمية الرقمية، ورفع قدرات الشباب داخل الجامعة وخارجها وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لهم، وأشار الوزير لدور مراكز الإبداع الرقمى في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التحول الرقمى، ورفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وكذلك تقديم خدمات لمحيطها الجغرافى، والمشاركة في جهود خدمة المجتمع وتحسين البيئة، مضيفا أن مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات تساهم بشكل مباشر في نشر الوعى بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها.

ومن جانبه؛ أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى في عدد من المشروعات والتى يتم تنفيذها بخطى سريعة ومنها إنشاء جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مراكز إبداع مصر الرقمية التي يتم تنفيذها وفقا لرؤية تستهدف إنشاء مركز للإبداع الرقمى بكل جامعة في مصر لإتاحة الفرص للشباب في كافة أنحاء الجمهورية في الحصول على التدريب التقنى ورعاية الفكر الإبداعى لديهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشاد د. عمرو طلعت بما تمتلكه جامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية من كفاءات؛ مؤكدا على أن إنشاء مركز ابداع مصر الرقمية في جامعة الزقازيق هو بداية لتعاون حقيقى ومثمر مع الجامعة في ظل توافر العديد من المجالات المتاحة للتعاون المشترك.

ومن جانبه، أشار د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إلى أن إنشاء مركز الإبداع الرقمى بالجامعة يتماشى مع التوجه العام للدولة في التحول الرقمى، وتأهيل الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم، موضحًا أنه تم اختيار موقع المركز داخل الجامعة بحيث يفيد طلاب الجامعة، وكذلك الشباب والطلاب والخريجين من محافظة الشرقية، والتي يبلغ تعدادها 10 ملايين نسمة، وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الشباب من طلاب جامعة الزقازيق وجامعات المنطقة المجاورة لسوق العمل المحلى والعالمى.

هذا ويهدف البروتوكول إلى إقامة مركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة الزقازيق بهدف تأهيل الشباب من طلبة وخريجى الجامعة وجامعات المناطق المجاورة لسوق العمل المحلى والعالمي، وإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة في أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفى والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، مع وضع أولوية للمستفيدين من أبناء المجتمع الأكاديمى (طلاب، وخريجيين، وأعضاء هيئة تدريس) من جامعة الزقازيق في إطار محاور خطط العمل المختلفة للمركز، فضلا عن تطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبموجب البروتوكول تقوم جامعة الزقازيق بتخصيص قطعة أرض بمساحة (1780) متر مربع داخل الحرم الجامعى على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير آليات إنشاء وإدارة وتشغيل المقر الدائم كمركز للتدريب والإبداع الرقمى بكفاءة.

يذكر أنه يتم تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا من مراكز ابداع مصر الرقمية في المحافظات على ثلاث مراحل؛ ولقد تضمنت المرحلة الأولى للمشروع التشغيل التجريبى لخمسة مراكز داخل جامعات المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادى بقنا؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مراكز في كلا من الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز في محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة بنها والفيوم لإنشاء مراكز إبداع رقمى بها.

وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

حضر مراسم التوقيع؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع والتدريب والالكترونيات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث.