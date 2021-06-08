شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية رياضية حلوان» توقع بروتوكولًا مع الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الثلاثاء، اتفاقية تعاون علمي وثقافي مشترك مع الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، وذلك يأتى من خلال مسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحيط وفي إطار خطتها الاستراتيجية وسعيها إلى تجديد الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي.

أوضح الدكتور ماجد نجم أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود التنمية والتطوير التي تتبناها جامعة حلوان وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، وتحقيقا لطموحات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، مؤكدا أن الاتفاقية تتعلق بتبادل الخبرات والنهوض بمستوى الرياضة المصرية ورعاية الشباب والنشء في إطار نشر الثقافة الرياضية والتأكيد على مفهوم الرياضة للجميع.

وقد أشاد بالدور المحوري للكلية وقيادتها في دعم وتطوير القطاع الرياضي واكد على دعمه لجميع كليات الجامعة لعقد اتفاقيات هادفة مع مؤسسات المجتمع المجنى في كافة المجالات والتي تساعد كليات الجامعة على التطوير.

وتوجت مراسم توقيع الاتفاقية بالحضور المميز للدكتور أشرف صبحي عبر تقنية زووم والذي جاءت مداخلته لتشيد بالدور التاريخي والاستراتيجي للكلية في تطوير الرياضة المصرية من كافة المجالات الأكاديمية – الثقافية – العلمية – العملية، موجها شكره لعميد الكلية على مجمل مجهوداته المبذولة لتطوير الكلية، كما أشاد أيضا بالاتحاد المصري العام للرياضة للجميع باعتباره داعم رئيسي ومحور أساسي من محور التنمية المستدامة في الرياضة مؤكداً على ريادته في دعم كافة المؤسسات التعليمية والتنفيذية الفاعلة في المجال الرياضي، مشيداً ومرحبا بمجهودات مجلس ادارته وعلى راسه الدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد والدكتور يحيى حسن نائب رئيس الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع.

كما أفاد الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية أن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون بين الكلية والاتحاد في مجال الممارسة المنتظمة للرياضة لجميع المراحل العمرية، وتطوير وتدريب الموارد البشرية خاصة في المجال الرياضي، والاستفادة مما هو متاح في الجهتين من خبرات وتجهيزات يمكن استثمارها في نقل الفعاليات التي تنظمها الكلية أو الاتحاد ولها مردود إيجابي وصحي واجتماعي ونفسي واقتصادي للدولة ولدي جميع المواطنين.

وأضاف سيادته أن الاتفاقية جاءت وفقا لسياسات الجامعة المتعلقة بإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، خاصة العاملة في المجال الرياضي والتي يعتبر الاتحاد الرياضي العام للرياضة للجميع أحد أهم عناصرها الرئيسية، مؤكدا أن الكلية كجهة أكاديمية وبيت ذو خبرة رياضية ستقوم بتقديم العديد من الأساتذة والخبراء الرياضيين من علمائها بالإضافة إلى الصالات والملاعب المفتوحة الخاصة بالتدريب وإقامة البطولات المحلية والدولية وفقاً للائحة الداخلية لمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جهة أخرى أشاد الدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد المصري والعربي ورئيس المجلس القومي للرياضة السابق بالدور المحوري التي تلعبه الكلية على المستوى المحلي والإقليمي في مجالات التطوير على المستويين الأكاديمي والتطبيقي وكذلك حرصها الدائم على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة باعتبارها أحد بيوت الخبرة العربية ذات المصداقية في المجال الرياضي بشكل عام والرياضة للجميع بشكل خاص، كما أشار سيادته إلى ان الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع سوف يقدم المواد الفنية والأدوات اللازمة للأنشطة المطلوبة للطرفين، كما يقوم الاتحاد بدعم المتميزين في مجال ابتكار الألعاب الترويحية.

وفى السياق نفسه اكد الدكتور / يحيى حسن نائب رئيس الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، أن الاتحاد سوف يلعب دوراً كبيراً للمساهمة في اعداد كوادر قيادية ( مدربين –إداريين – حكام ) للمساهمة في نشر الرياضة بما يقوم بالنفع على الرياضة المصرية.

وأشار الدكتور وليد مرسى الصغير وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية لمصر 2030، وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الرياضي الأكاديمي الحكومي والقطاع الرياضي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من خدمات كلا المؤسستين العريقتين، كما أشار إلى أن الاتحاد سيقدم برامج ودورات تدريبية للمدربين والحكام والادارين بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم مع الحصول على شهادات معتمدة من كلا الطرفين، وقد أشاد وكيل الكلية بالجهود المبذولة من الدكتور عزالدين محمد مدير وحدة ضمان الجودة والطاقم الإداري بالوحدة على جهودهم المبذولة نحو تجديد الاعتماد الاكاديمي وكذلك إشراف الوحدة على الاعداد والتجهيز لمراسم توقيع الاتفاق.