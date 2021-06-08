شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تنهي استعداداتها لانطلاق ماراثون الامتحانات في 20 كلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة المنيا استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب كلياتها الـ 20، والتي من المُقرر انطلاقها بعد غد الخميس، وذلك بتجهيز وتعقيم اللجان، والاطمئنان على جاهزية البوابات الرئيسية للجامعة لاستقبال الطلاب وتزويدها بممرات التعقيم «الذاتي، والكواشف الحرارية»، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وشدد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية والحد من عدوى فيروس كورونا، والحرص على التواجد بالحرم الجامعي قبل موعد الامتحانات بوقت كاف للخضوع لجميع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للحرم الجامعي وبكلياتهم.

وشدد على متابعة لجان إدارة الأزمات بالكليات وتفعيل دورهم في حظر التجمعات وتكدس الطلاب، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المقررة داخل اللجان وخارجها بمحيط الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، وتوفير أماكن للعزل للحالات المشتبه بكل كلية وبالمدن الجامعية، حفاظًا على جميع القائمين بمنظومة العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم تجهيز مقار بجميع كليات الجامعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ حفاظًا على سلامة القائمين على أعمال الامتحانات.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل الكليات لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

تعقيم جامعة المنيا

تعقيم جامعة المنيا

تعقيم لجان جامعة المنيا

تعقيم لجان جامعة المنيا