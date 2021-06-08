شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستمر في فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشار المصدر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، بجانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف وإحالة حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج.