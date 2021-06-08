شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات تعقيم المنشآت العامة والخدمية لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بالشوارع والطرق والميادين والهيئات الحكومية والخدمية والمرافق الحيوية ودور العبادة في جميع المراكز والمدن والقرى، تماشياً مع خطة الدولة لتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها لرش وتطهير وتعقيم المنشآت العامة، ومواقف سيارات الأجرة ومحطات السكة الحديد، ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، باستخدام المواد المطهرة بواسطة مواتير وسيارات الرش التابعة للوحدات المحلية، بالتعاون مع المديريات الخدمية للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي خالٍ من الأمراض والفيروسات المعدية.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس برفع أكوام القمامة والسفوحة بداية من ميدان الطيارة وطريق أبوسمران، كما قامت الوحدات المحلية بحملات لرش البعوض شملت وحدات أولاد سيف، وغيتة والبلاشون، وكفر أيوب سليمان، فضلاً عن شوارع المدينة الرئيسية بمنطقة خلف المحكمة القديمة ومنطقة الساحة، حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالزقازيق، برش شوارع المدينة شملت شارعي الجيش والجلاء، للقضاء على انتشار الناموس والحشرات.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا برفع وإزالة مخلفات وتراكمات القمامة من طريق ههيا - الزقازيق، كما تم دهان أعمدة الإنارة بلون علم مصر للارتقاء بالشكل الجمالي لمدخل المدينة.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بالورديات الثلاث بمناطق المنشية، وأنقيزة، ومنية المكرم، والساحة الشعبية، وكفرالبلاسى، وأحمد حلمى، والتى تعتبر من الشوارع الرئيسية بالمدينة حفاظاً على البيئة من انتشار الأمراض المعدية.