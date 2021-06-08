شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة رفح يتفقد إدارة التضامن الاجتماعي برفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، يرافقه محمد زعرب سكرتير عام المجلس المدينة، إدارة التضامن الاجتماعي برفح، في مقرها بمديرية التضامن الاجتماعي بالعريش.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة حسن الاستقبال وَالتعامل مع المواطنين، وبحت والاهتمام بشكاوى المواطن المستفيد من خدمات التضامن الاجتماعي المتنوعة.

وأكد رئيس المدينة على تشكيل فريق عمل من الإدارة لزيارة تجمعات المنقولين خارج وداخل المحافظة لتلبية مطالب المواطنين وخاصة كبار السن َوتيسير الإجراءات لهم.

من جانبه قال أحمد صالح مدير إدارة التضامن الاجتماعي برفح إنه وصل عدد ٢٥٠٠ فيزا ميزة من الوزارة لمقر الإدارة وجارٍ تسليمها للمستحقين، حيث سيتم الانتهاء من التسليم خلال الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن الفيزا الجديدة تعمل على تخفيف وتسهيل الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف إلى على مستوى الجمهورية.