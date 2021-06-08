شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أوراق أسئلة امتحان الجبر والإحصاء للإعدادية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الثلاثاء، 102 ألف طالب وطالبة، بالشهادة الإعدادية في المنيا، على حضور امتحان مادة الجبر والإحصاء، داخل 546 لجنة عامة، ب 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات أمنية، ووقائية مشددة.

وقد تداولت أوراق أسئلة منسوبة للامتحان بحجة تسربها أمام عدد من مقار اللجان بالمدن والقرى، مما أثار غضب أولياء أمور الطلاب المتميزين.

وشكل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، 10 غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات، على مدار الأسبوع، حيث يؤدي الطلاب غدا الأربعاء دراسات اجتماعية، والخميس علوم.

قال «الرشيدي» إنه تم تنظيف وتعقيم جميع مقار لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان، سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.