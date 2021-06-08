شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد مشروع إنشاء 25 منزلًا بدويًا بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، يرافقه خليل على، سكرتير المركز، مشروع إنشاء عدد 25 منزلا بدويا في مدينة نخل بوسط سيناء.

وأكد فرج على أن مشروع أن مشروع إقامة 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث يقوم جهاز تعمير شمال سيناء بإقامة المشروع، لخدمة أبناء سيناء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

أشار فرج إلى أنه سبق منذ فترة افتتاح عدد 25 بيتا أخرى بخلاف الخطط السابقة لإقامة البيوت البدوية لأهالى سيناء، لافتًا إلى أن هناك بعض المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في منطقة نخل بوسط سيناء لخدمة الأهالى.