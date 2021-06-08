شكرا لقرائتكم خبر عن قصة طرد فتاة من كافيه بالتجمع الخامس لارتدائها «عباية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مجموعة من الفتيات لواقعة طرد من أحد الكافيهات بالتجمع الخامس، ورفض تواجدهم لوجود فتاة بينهن ترتدي عباءة، رغم أن المجموعة كانت مختلفة في ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.

وقالت دينا حشيش، إحدى الفتيات المتواجدات ضمن الواقعة، عبر حسابها على فيس بوك: «الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، حد اقترح كافيه (.......) هو كافيه شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بالمحجوب أو blaze أول ما فتح».

وأضافت بدأنا الميتينج وكنا 5 بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة diverse زي إعلانات Benetton. إحنا تيم كونتنت بنكتب ل١.٧ مليون فولوور وأحلى حاجة فينا اختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم».

وتابعت: «وبعد ساعتين جت آخر بنت بدموع في عينيها من الإحراج وبتقولنا مش هقدر أحضر الاجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية!!! ودي مش أي واحدة في فريق الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها».

وأكملت حشيش الواقعة، وقالت: «فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في ٢٠٢١ وقدمت قوي حوارات الخوف من الاختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين. ولازم السينس إنت شايف ناس محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح بعباية ولا نقاب ولا شبشب أنا عمري في حيااتي ما اتطردت من مكان ويوم ما يحصل يبقى في قهوة، وأنا أصلا مابشيش وجريوا ورانا في الشارع علشان ندفع تمن الأكل اللي ملحقناش ناكله وكامل زي ما هو وقولناله خلي مديرك يدفعه بعد المهانة دي. تطردني وأنا باكل وتقولي إدفعي».

وأكملت: «كلنا وقفنا مع صاحبتنا وساندنا اختيارها في لبسها ومشينا ورحنا Casper &Gambinis اللي هو أشيك وأنضف وأغلى ولا إنسان بصلنا، ده Sachi وCrimson بشوف فيهم محجبات.. مش عايزة أفاجئ hookah بس أنتم بتوع شيشة مش بار ولا club فمشكلتك مع اللبس غير مفهومة ودي آخرت الإحداث. أتمنى من مدير Hookah إن تشوفوا دكتور ممكن يساعدكم في حل مشاكلكم النفسية، العلاج النفسي مش عيب ده بينور وبيساعدنا نتقبل.. أما بالنسبة لمشكلتكم في الـmarketing والـ brand development».

وختمت تعليقها: «السخرية إن مشغلين قرآن في المكان!! اللي بيسألوا ما كلمناش الشرطة ليه، كان في ميتينج شغال والوقت كان ضيق جدا».

وضمن التعليقات، كشفت حشيش عن رسالة وصلت لها من الكافيه عبر حسابها على إنستجرام، جاء فيها إن الكافيه يحترم كافة الفتيات، وإن فريق العمل الخاص بحشيش تواجد لأكثر من ساعتين قبل الواقعة.

من جانبها ردت حشيش، على رسالة الكافيه، وقالت في تعليقها: «ببساطة إحنا مش عايزين نعملكم مشاكل أكتر من كده، خصوصا اللي بيرد من الصفحة بتاعتكم ماقراش البوست، وأنا مش مبسوطة وآلاف الناس بتضغط عليكم.. الموضوع بسيط..».

وأكملت: «اعتذروا للبنت اللي في فريقي لأنكم حسستوها إنها مختلفة عن زمايلها ولا تستحق إنها تكون وسطنا أو زينا وأنا مش كمديريتها بس، كست زيها مش هسمح لشلة رجالة يهينوها بالشكل ده، ياريت تفكروا بشكل إنساني في الضرر النفسي اللي إتسببتم فيه، وأنا أوعدكم إني أكتب كلمة طيبة في الـcustomer service and crisis management بتاعكم».