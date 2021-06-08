شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 175926 طن قمح بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2021 (175926 طنا و861 كجم قمح).