شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء في يومها الرابع، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث يؤدي الطلبة امتحان مادة اللغة الهندسة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 8801 طالب وطالبة في عدد 85 مدرسة على مستوي المحافظة يؤدون الامتحان اليوم في محافظة شمال سيناء.

وأضاف أن الطلبة يؤدون امتحان مادة الهندسة في عدد 589 لجنة، بواقع 15 طالبا وطالبة في كل لجنة تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الآمن بين الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.