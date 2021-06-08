النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر والفنجري وزحام بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري الحدائق للقادم من الوايلى والزواية إلى مناطق مدينة نصر والفنجري كثافات مرورية مرتفعة، ويفضل سلوك شارع لطفي السيد أو استخدام شارع مصر والسودان، وللقادم من الكابلات والمطرية إلى مطلع كوبري الحلمية يُفضل سلوك كوبري سرايا القبة.

ووارتفعت الكثافات المرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وتوجد بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وتتابع الإدارة العامة لمرور الجيزة، الحركة المرورية بشكل لحظي لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، فيما عدا أمام محطة مترو الجامعة للطريق القادم من أعلى كوبري فيصل إلى الدقي حيث يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

وظهرت بعض الأحجام على عدد من القطاعات بسبب الأعمال، منها الخصوص والمرج للمتجهين إلى نفق السلام وأعلى البساتين للقادم من المنيب إلى منزل الأوتوستراد.

وبالنسبة للكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

فيما تقوم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والخصوص والبساتين.​