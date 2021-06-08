شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأماكن الأعلي في درجات الحرراة اليوم .. تقرير حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة اليوم بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية ارتفاعًا طفيفًا مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتكون أسوان والأقصر وإدفو الأعلي في درجات الحرارة في مصر والتى تبلغ 41 درجة، في حين تكون أقل درجة حرارة عظمى اليوم وهي 29 درجة في مطروح وبلطيم والإسكندرية وبورسعيد ورفح.

حالة الطقس اليوم في مصر وحالة البحر

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد ويكون حارا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وكذلك الوجه البحري شمال سيناء، وبينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية.

ويتحول طقس اليوم ليلاً ليكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلاً والموج ارتفاعه يتراوح بين متر و1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة ويتراوح الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشط الرياح اليوم على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على القاهرة ، وشمالية غربية على باقي مناطق الجمهورية.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح على معظم أنحاء مصر

درجات الحرارة اليوم في مصر

تصل درجة الحرارة إلى 33 درجة في القاهرة للعظمى مقابل 20 أمس لإثنين، وتصل الصغرى إلى 20 درجة، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 29 درجة للعظمى والصغرى 18 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بلطيم 29-19، دمنهور 31-19، طنطا 33-20، شبين الكوم 33-20 درجة.

توقعات الحرارة في دمياط 28-19، مطروح 29-17، الإسماعيلية 34-19، المنصورة 33-20، السلوم 33-19، سيوة 36-18 درجة.

درجة الحرارة في أسوان41-25، الأقصر 41 -24، إدفو 41-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الزقازيق 33-20، بورسعيد 29-20، السويس 33-20، رفح 29-19، العريش 30-19، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 36-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الفيوم 34-21، المنيا 35-20، بني سويف 33-20، أسيوط 36-21، سوهاج 38-22.

توقعات الأرصاد في أبوسمبل قنا 40-23، 39-24، والوادي الجديد 38-24 درجة.