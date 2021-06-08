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تعليم شمال سيناء تستعد لامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بتطهير اللجان

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات استعدادًا لامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي، في اليوم الرابع من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، وذلك لمجابهة .

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يؤدي الامتحان عدد 8801 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 589 لجنة، في 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

وأشار رضوان، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.

ولفت ،رضوان، إلى انتهاء امتحانات اللغة العربية والجبر والإحصاء واللغة الانجليزية خلال الأيام الماضية دون أي شكاوي من الطلبة وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتي الخميس المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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