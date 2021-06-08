شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء تستعد لامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بتطهير اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات استعدادًا لامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي، في اليوم الرابع من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يؤدي الامتحان عدد 8801 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 589 لجنة، في 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

وأشار رضوان، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.

ولفت ،رضوان، إلى انتهاء امتحانات اللغة العربية والجبر والإحصاء واللغة الانجليزية خلال الأيام الماضية دون أي شكاوي من الطلبة وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتي الخميس المقبل.