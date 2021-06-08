شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات الثنائية وإعمار غزة تتصدر مباحثات «شكرى» ونظيره اليابانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، مع نظيره اليابانى «موتيجى توشيميتسو»، فى اتصال هاتفى، سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزير «موتيجى توشيميتسو» أبدى اهتماماً بالاستماع إلى رؤية مصر إزاء الأوضاع بالمنطقة وفى مقدمتها التطورات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المصرى مثمناً جهود مصر المتواصلة مؤخراً فى هذا الشأن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته.

واستعرض شكرى التحركات والاتصالات المصرية فى هذا الصدد، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية فى سائر الأراضى الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسى من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، خصوصًا أن التطورات الأخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية وخطورة استمرارها دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع وفقًا لمحددات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تضمنت أيضًا التباحُث حول سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر واليابان، كما اتفقا على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.