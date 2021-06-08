شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامة بعد تطعيم كورونا للحماية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن ارتداء الكمامة بعد تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا يقى من عدوى كوفيد 19، ومؤكدة أن اللقاح لا يمنح الوقاية من هجمات الفيروس بنسبة 100%، لكنه يساهم في منع تدهور حالة المصاب وعدم دخوله فى مضاعفات بنسبة 100% .

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحصول عل اللقاح بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى، مشيرة إلى أن اللقاح هو الأداة الآمنة للحماية حتى الآن، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح بشكل كامل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"