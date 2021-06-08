طلاب جامعة حلوان يواصلون امتحانات نهاية العام وتطبيق صارم لإجراءات الوقاية

وتشهد اليوم كليات التربية الموسيقية، والمعهد الفنى للتمريض والحقوق والاقتصاد المنزلى والتجارة والتربية الفنية والفنون الجميلة أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2020/2021.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات فى أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مؤكدا أن الجامعة خصصت 24 منفذا لدخول وخروج الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع انتشار عدوى كورونا.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أنه تم تخصيص فرق طبية وتخصيص غرف للعزل داخل اللجان ولجان خاصة لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم بكورونا، مؤكدا أنه تم تخفيض الطاقة الاستيعابية بقاعات الامتحانات إلى 50% فبدلا من أن يتم تخصيصها لـ 1000 طالب تم تسكين و500 طالب فقط مع ضم صالات الطعام بالمدينة الجامعية وتخصيصها لجان امتحانات للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع خلع الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعى .